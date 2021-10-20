ES autoriza segunda dose de Pfizer para quem tomou primeira de AstraZeneca

A Pfizer produz o imunizante "Cominarty" contra a Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) passa a aplicar vacinas da Pfizer como segunda dose em quem recebeu AstraZeneca na primeira aplicação. Cerca de 140 mil pessoas tomaram a primeira dose da AstraZeneca e são aguardadas para completar o calendário de imunização. A medida vale para todos os municípios capixabas e a adoção desse mecanismo tem relação com a falta de doses de AstraZeneca para completar a vacinação de quem teve acesso a apenas a primeira aplicação até agora. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Sesa, Danielle Grillo, fala sobre o assunto!

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Segundo a Sesa, "seguindo a Resolução Nº 174 da Comissão Intergestores Bipartite, fica definido que pessoas que receberam a primeira dose (D1) AstraZeneca/Fiocruz recebam a segunda dose (D2) da vacina da Pfizer/BioNTech para completar seu esquema de vacinação, em caso de ausência do primeiro imunizante no município. A D2 deverá ser administrada no intervalo adotado para o imunizante utilizado na D1. Vale ressaltar que, no Estado, o intervalo adotado para os esquemas vacinais com AstraZeneca e Pfizer são de oito semanas (56 dias)", informou.