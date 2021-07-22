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SAIBA COMO DOAR

ES atravessa baixa no estoque de bolsas de sangue; problema afeta todo estado

A entrevistada é a  diretora-geral do Hemoes, Marcela Murad

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 17:44

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 jul 2021 às 17:44
Baixa nos estoques de sangue do Hemoes preocupa Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os estoques de sangue do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) estão em baixa. Para manter um estoque seguro por quatro dias são necessárias 200 bolsas de O+, 12 bolsas de A-, 4 bolsas B-, 20 bolsas de B+, 20 bolsas O-. Porém, nesta semana, a quantidade de bolsas está bem abaixo do necessário - 44 bolsas O+, 11 bolsas A-, 7 bolsas B-, 42 bolsas B+ e 9 bolsas O-, segundo os últimos dados. As baixas nas doações são consequência da pandemia, mas a doação de sangue não deve parar durante o período. É o que reforçou diretora-geral do Hemoes, Marcela Murad, que em entrevista ao CBN Cotidiano, explicou quem pode e como doar. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Marcela Murad - 22/07/2021

Quem pode doar

Quem tem entre 16 e 69 anos pode se candidatar como voluntário. Para os mais velhos, uma ressalva: só pode doar quem tiver feito a primeira doação até os 60 anos. Já os menores de 18 anos precisam de autorização de um responsável legal.
Os interessados em doar sangue devem ir até uma unidade do Hemoes, apresentar um documento oficial com foto e responder a um questionário. Caso tenham almoçado, devem aguardar três horas após a refeição para fazer a doação.

Onde doar

  • Hemocentro de Vitória
  • Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe
  • Telefone: (27) 3636-7920
  • Hemocentro de Linhares
  • Endereço: Avenida João Felipe Calmom, 174-298 – Centro
  • Telefone: (27) 3264-6000
  • Hemocentro de Colatina
  • Endereço: Rua Cassiano Castelo, 276 – Centro
  • Telefone: (27) 3717-2800
  • Hemocentro de São Mateus
  • Endereço: Rodovia Otovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington
  • Telefone: (27) 3767-7954

Doações na pandemia

Durante a pandemia da Covid-19, os atendimentos em todas as unidades estão acontecendo, preferencialmente, por meio de agendamento. A medida visa a reduzir a circulação de pessoas nos locais para evitar aglomerações e reduzir a possibilidade de transmissão do vírus. As pessoas que tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus podem realizar a doação após 30 dias sem apresentar sintomas. Já as pessoas que estiverem com sintomas gripais não devem comparecer para doação.

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