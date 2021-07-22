ES atravessa baixa no estoque de bolsas de sangue; problema afeta todo estado

Baixa nos estoques de sangue do Hemoes preocupa Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os estoques de sangue do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) estão em baixa. Para manter um estoque seguro por quatro dias são necessárias 200 bolsas de O+, 12 bolsas de A-, 4 bolsas B-, 20 bolsas de B+, 20 bolsas O-. Porém, nesta semana, a quantidade de bolsas está bem abaixo do necessário - 44 bolsas O+, 11 bolsas A-, 7 bolsas B-, 42 bolsas B+ e 9 bolsas O-, segundo os últimos dados. As baixas nas doações são consequência da pandemia, mas a doação de sangue não deve parar durante o período. É o que reforçou diretora-geral do Hemoes, Marcela Murad, que em entrevista ao CBN Cotidiano, explicou quem pode e como doar. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Fabio Botacin entrevista Marcela Murad - 22/07/2021

Quem pode doar

Quem tem entre 16 e 69 anos pode se candidatar como voluntário. Para os mais velhos, uma ressalva: só pode doar quem tiver feito a primeira doação até os 60 anos. Já os menores de 18 anos precisam de autorização de um responsável legal.

Os interessados em doar sangue devem ir até uma unidade do Hemoes, apresentar um documento oficial com foto e responder a um questionário. Caso tenham almoçado, devem aguardar três horas após a refeição para fazer a doação.

Onde doar

Hemocentro de Vitória

Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe

Telefone: (27) 3636-7920



Hemocentro de Linhares

Endereço: Avenida João Felipe Calmom, 174-298 – Centro

Telefone: (27) 3264-6000



Hemocentro de Colatina

Endereço: Rua Cassiano Castelo, 276 – Centro

Telefone: (27) 3717-2800

Hemocentro de São Mateus

Endereço: Rodovia Otovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington

Telefone: (27) 3767-7954



Doações na pandemia