ES: apesar de autorizados, museus e espaços culturais seguem fechados

O funcionamento de museus, bibliotecas, galerias, centros culturais e acervos já está liberado para funcionamento no Espírito Santo desde a última segunda-feira (31). Vale destacar que o funcionamento desses espaços está condicionado às regras estipuladas pelo governo do Estado. Entre as medidas estão o uso obrigatório de máscaras e o limite máximo de uma pessoa a cada 10 m² de área do local. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (02), o secretário estadual de Cultura, Fabrício Noronha, explicas as regras para esses locais e fala também dos novos protocolos em estudo para a retomada dos eventos sociais, teatro e circo. Apesar da possibilidade de funcionamento, os espaços culturais ligados ao governo do Estado permanecem fechados aguardando a chegada de materiais de proteção.