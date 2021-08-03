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Cerco ao vírus

ES anuncia testagem em massa e deve receber 2,6 milhões de doses de vacinas até setembro

As explicações são do subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 17:46

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 ago 2021 às 17:46
Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde
Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde Crédito: TV Gazeta/Reprodução
O Espírito Santo deve receber duas remessas de vacinas contra a Covid-19 por semana nos meses de agosto e setembro. A informação é do subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à Rádio CBN Vitória. A previsão é que as remessas totalizem 2,6 milhões de doses, sendo 500 mil ainda na primeira quinzena de agosto. "Isso vai permitir ampliar a capacidade de vacinação do município. O importante é que a vacina chegue, seja imediatamente ddistribuída e aplicada", disse Reblin. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Luiz Carlos Reblin - 03/08/2021
Também há a expectativa de que um equipamento vai amplificar a capacidade de testagem no Espírito Santo.
"A incorporação de um novo equipamento nos próximos dias levará a capacidade de produzir até 8 mil testes PCR a partir de outubro. Queremos destacar à população que a testagem em massa deve persistir, inclusive no momento de ampla cobertura vacinal", relatou.

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