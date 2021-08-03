ES anuncia testagem em massa e deve receber 2,6 milhões de doses de vacinas até setembro

O Espírito Santo deve receber duas remessas de vacinas contra a Covid-19 por semana nos meses de agosto e setembro. A informação é do subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à Rádio CBN Vitória. A previsão é que as remessas totalizem 2,6 milhões de doses, sendo 500 mil ainda na primeira quinzena de agosto. "Isso vai permitir ampliar a capacidade de vacinação do município. O importante é que a vacina chegue, seja imediatamente ddistribuída e aplicada", disse Reblin. Ouça: