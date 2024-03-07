ES amplia vacinação contra dengue para adolescentes com até 14 anos

O Ministério da Saúde autorizou os estados a ampliarem a vacinação contra dengue para adolescentes de até 14 anos. A determinação em vigor até então se aplicava para o público de 10 a 11 anos com as primeiras doses das Qdenga. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto, explica que a medida foi adotada em virtude da baixa adesão à campanha. No Espírito Santo, até a manhã desta quinta-feira (07), foram aplicadas 11.840 doses da vacina contra a dengue, apresentando uma cobertura de 20,23% da população de 10 a 11 anos residentes da região Metropolitana de Saúde, de um total de 58.525 crianças. Com a ampliação, ao todo serão contempladas 145.718 crianças de 10 a 14 anos.
CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - MIGUEL DUARTE - 07-03-24
No Estado, foram definidos 23 municípios da região Metropolitana de saúde que estão imunizando contra a dengue. São eles: Vila Velha, Serra, Cariacica, Vitória, Guarapari, Afonso Claudio, Viana, Laranja da Terra, Fundão, Itaguaçu, Santa Leopoldina, Domingos Martins, Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante, Santa Maria de Jetibá, Ibatiba, Brejetuba, Marechal Floriano, Conceição do Castelo, Itarana, Aracruz, João Neiva e Ibiraçu.