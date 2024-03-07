ES amplia vacinação contra dengue para adolescentes com até 14 anos

O Ministério da Saúde autorizou os estados a ampliarem a vacinação contra dengue para adolescentes de até 14 anos. A determinação em vigor até então se aplicava para o público de 10 a 11 anos com as primeiras doses das Qdenga. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto, explica que a medida foi adotada em virtude da baixa adesão à campanha. No Espírito Santo, até a manhã desta quinta-feira (07), foram aplicadas 11.840 doses da vacina contra a dengue, apresentando uma cobertura de 20,23% da população de 10 a 11 anos residentes da região Metropolitana de Saúde, de um total de 58.525 crianças. Com a ampliação, ao todo serão contempladas 145.718 crianças de 10 a 14 anos.