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ES alerta para período marcado pela falta de chuva e avanço da seca

A Agência de Recursos Hídricos destaca que poderá estabelecer restrições caso haja o agravamento da situação nas bacias hidrográficas estaduais

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 10:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 ago 2022 às 10:57
Falta d'água
Falta d'água Crédito: EBC
A falta de chuva vem fazendo com que a seca avance no Espírito Santo. Com a previsão de volume insuficiente de chuva para os próximos meses, a Agência de Recursos Hídricos publicou uma resolução que coloca os municípios capixabas em estado de atenção. A resolução alerta para um cenário de falta de chuva que poderá levar a um estresse hídrico e à redução da oferta de água para as diversas finalidades. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert, fala sobre o assunto. A Agerh também destaca que poderá estabelecer restrições caso haja o agravamento da situação nas bacias hidrográficas estaduais. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Ahnert - 17-08-22
Economize água! O que prevê a resolução: 
- Recomendar às companhias públicas, privadas e serviços autônomos de água e esgoto que implantem medidas para incentivar a população a reduzir o consumo médio diário, além de realizar intervenções para reduzir vazamentos;
- Recomendar às prefeituras que adaptem os códigos de postura para evitar o desperdício, penalizando atividades como lavagem de vidraça, fachadas, calçadas, muros e veículos com o uso de mangueiras;
- Recomendar aos órgãos responsáveis pelo licenciamento de atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras e degradadoras a imposição de medidas voltadas a ampliação do uso racional, ao reuso e ao aproveitamento de águas residuais tratadas;
- Recomendar aos empreendimentos industriais a imediata adoção de medidas de reuso, reaproveitamento e reciclagem de água em suas unidades fabris visando à redução do consumo
- Recomendar aos usuários e empreendedores agrícolas que adotem manejo adequado da irrigação.

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