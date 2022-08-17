ES alerta para período marcado pela falta de chuva e avanço da seca

A falta de chuva vem fazendo com que a seca avance no Espírito Santo. Com a previsão de volume insuficiente de chuva para os próximos meses, a Agência de Recursos Hídricos publicou uma resolução que coloca os municípios capixabas em estado de atenção. A resolução alerta para um cenário de falta de chuva que poderá levar a um estresse hídrico e à redução da oferta de água para as diversas finalidades. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert, fala sobre o assunto. A Agerh também destaca que poderá estabelecer restrições caso haja o agravamento da situação nas bacias hidrográficas estaduais.