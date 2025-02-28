ES 500: como planejar o crescimento do Estado nos próximos anos?

Sociedade civil, lideranças empresariais, Governo e academia se reuniram na última quarta-feira (26) para realizar mais uma etapa da construção do Plano ES 500 Anos. Trata-se de um planejamento de longo prazo, coordenado pelo movimento empresarial ES em Ação e pelo Governo do Estado e que visa construir um caminho seguro de desenvolvimento até 2035, quando o Espírito Santo completará 500 anos. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do ES em Ação, Nailson Dalla Bernardina e o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, explicam sobre a construção do plano e como é possível planejar o desenvolvimento do Estado. Ouça a conversa completa!