ES 500: como planejar o crescimento do Estado nos próximos anos?

Sociedade civil, lideranças empresariais, Governo e academia se reuniram na última quarta-feira (26) para realizar mais uma etapa da construção do Plano ES 500 Anos. Trata-se de um planejamento de longo prazo, coordenado pelo movimento empresarial ES em Ação e pelo Governo do Estado e que visa construir um caminho seguro de desenvolvimento até 2035, quando o Espírito Santo completará 500 anos. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do ES em Ação, Nailson Dalla Bernardina e o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, explicam sobre a construção do plano e como é possível planejar o desenvolvimento do Estado. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Álvaro Duboc e Nailson Dalla Bernardina - 28-02-25.mp3
O Plano ES 500 Anos é o resultado de um amplo processo de construção coletiva, que envolveu toda a sociedade na revisão da visão de futuro do estado. A metodologia adotada se baseia na abordagem orientada por missões, promovendo um planejamento de longo prazo focado em desafios sociais, com objetivos claros e prazos definidos. Em 2024, foram realizadas 10 oficinas regionais, um evento temático sobre Tecnologias Emergentes, 34 oficinas de trabalho e mais de 120 entrevistas com especialistas. No total, mais de 1.700 pessoas participaram do processo. Como resultado, foram definidas cinco missões prioritárias para o Plano ES 500 Anos:
Economia diversificada, inovadora e sustentável;
Polo de competências;
Cuidado integral;
Sustentabilidade e resiliência climática;
ES ágil e inteligente.