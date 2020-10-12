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ES: 48 municípios já decidiram não retomar ao ensino presencial

Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da União dos Dirigentes Municipais da Educação do Espírito Santo (Undime-ES), Vilmar Lugão de Britto, explica que este número pode ser ainda maior, chegando a 60 dos 78 municípios capixabas

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 11:04

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 out 2020 às 11:04
Já são 48 cidades capixabas que decidiram manter o ensino em formato remoto até o final de 2020 e só retomar presencialmente em 2021. Isso mesmo com a autorização do governo do Estado para o retorno das aulas da rede municipal a partir desta terça-feira (13). No caso dos municípios, de acordo com o calendário de volta, o retorno acontecerá na primeira quinzena de novembro, já que em outubro o ensino presencial acontece somente para alunos do Ensino Médio.
Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da União dos Dirigentes Municipais da Educação do Espírito Santo (Undime-ES), Vilmar Lugão de Britto, explica que este número pode ser ainda maior, chegando a 60 dos 78 municípios capixabas. 
"Os secretários municipais de Educação estão levando em consideração o aspecto pedagógico do retorno, já que haveria um tempo reduzido de atividades presenciais devido a todas as medidas que precisam ser adotadas, como escalonamento e rodízio de alunos", explica Lugão. Ele afirma ainda que em algumas cidades, o processo de licitação para a compra de materiais que não faziam parte da rotina escolar, como máscaras e dispensadores de álcool em gel, necessários para a volta presencial, não foi concluído, o que também inviabiliza o retorno. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Vilmar Lugão de Britto - 12-10-20
 

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