ES: 30% das armas usadas em crimes são oriundas do mercado legal

Arma de fogo, revólver, segurança Crédito: Pixabay

Um levantamento feito no Espírito Santo mostrou que 30% das armas usadas em crimes e que possuíam números de série foram oriundas do mercado legal. Os armamentos tinham proprietários registrados no sistema da Polícia Federal, mas de alguma forma foram parar na criminalidade. O estudo foi uma iniciativa da Secretaria Estadual de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Sou da Paz. Para combater o tráfico de armas, o Espírito Santo implantou um projeto-piloto pioneiro denominado "Modelo Integrado de Controle de Armas". Quem traz os detalhes é o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz -Pablo Lira - 07-06-22

Os dados são relativos a apreensões feitas entre os anos de 2018 e 2019. A análise completa foi feita com 8.862 armas apreendidas no Estado. Da amostra de 1.404 com número de série, 40% eram registradas no próprio Espírito Santo, 57% eram usadas para defesa pessoal e 39% indicavam que o status do registro era "válido", ou seja, era recente ou havia sido renovado. Da amostra total, 81% são armas de fabricação industrial, mas chama atenção a presença de armas artesanais, que somaram 15% do total. A origem brasileira predominou tanto no total (73%) quanto entre as armas mais potentes (57%), como fuzis e submetralhadoras.