Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Erros e acertos no combate à pandemia seis meses após primeiro caso
COVID-19

Erros e acertos no combate à pandemia seis meses após primeiro caso

Ouça entrevista com o médico Eduardo Castro, cardiologista e intensivista, chefe de uma unidade de UTI de Covid-19 na Grande Vitória,

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 ago 2020 às 11:43
A pandemia do novo coronavírus completou seis meses no país desde o primeiro caso oficialmente confirmado em fevereiro deste ano. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença está presente em 98,4% dos municípios brasileiros. Atualmente, o Espírito Santo possui mais de 107 mil casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e 3.068 óbitos pela doença. Em entrevista nesta quarta-feira (26), o médico Eduardo Castro, cardiologista e intensivista, chefe de uma unidade de UTI de Covid-19 na Grande Vitória, fala sobre o erros e acertos na luta contra o coronavírus. Uma das constatações é de que a hidroxicloroquina não melhorou a condição dos pacientes com Covid-19. Eduardo Castro também alerta que sem uma vacina ou um medicamento eficaz, a única forma de se evitar a contaminação é colocando em prática todas as medidas já conhecidas de proteção, como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social.  O médico alerta que o afrouxadamente das medidas no Dia dos Pai, por exemplo, levou a uma explosão de casos novos na UTI que ele coordena. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Castro - 26-08-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estudo interdisciplinar: 4 dicas para turbinar a preparação para o Enem e vestibulares
Imagem de destaque
6 razões pelas quais o frio pode aumentar as dores articulares
Imagem de destaque
5 chás caseiros para ajudar a combater a infecção urinária 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados