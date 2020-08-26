Erros e acertos no combate à pandemia seis meses após primeiro caso

A pandemia do novo coronavírus completou seis meses no país desde o primeiro caso oficialmente confirmado em fevereiro deste ano. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença está presente em 98,4% dos municípios brasileiros. Atualmente, o Espírito Santo possui mais de 107 mil casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e 3.068 óbitos pela doença. Em entrevista nesta quarta-feira (26), o médico Eduardo Castro, cardiologista e intensivista, chefe de uma unidade de UTI de Covid-19 na Grande Vitória, fala sobre o erros e acertos na luta contra o coronavírus. Uma das constatações é de que a hidroxicloroquina não melhorou a condição dos pacientes com Covid-19. Eduardo Castro também alerta que sem uma vacina ou um medicamento eficaz, a única forma de se evitar a contaminação é colocando em prática todas as medidas já conhecidas de proteção, como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. O médico alerta que o afrouxadamente das medidas no Dia dos Pai, por exemplo, levou a uma explosão de casos novos na UTI que ele coordena.