Erosão: prefeitura fará engordamento da orla entre Iate Clube e Guarderia

A erosão na Praia do Iate, em Vitória, avançou e passou a atingir uma área de terra por onde passa uma tubulação. Frequentada principalmente por famílias com crianças, devido à tranquilidade das águas, a água na região apresentou esta semana um tom avermelhado e barrento. A área afetada fica próxima da Ponte Desembargador Alfredo Cabral, que dá acesso à Ilha do Frade e onde há pedras e um espaço gramado com coqueiros. Imagens registradas mostram que até uma tubulação que passa pelo terreno está exposta e o solo avermelhado abaixo foi atingido, modificando a tonalidade do mar em boa parte da praia. A prefeitura da Capital anunciou que concluiu os estudos sobre as intervenções necessárias na região para sanar o problema e fará o engordamento da orla entre o Iate Clube e a Guarderia. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger, fala sobre o assunto.