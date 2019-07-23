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ENTREVISTA

Erosão no litoral é resultado de eventos que serão mais frequentes

O alerta é dado pelo professor de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Renato Ghisolfi, ao falar da combinação de fatores atmosféricos e das marés no litoral capixaba

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 21:50

Publicado em 

22 jul 2019 às 21:50
Ressaca atinge o bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
A ressaca do mar e a erosão continuam causando estragos em diversas áreas do litoral do Espírito Santo. Na manhã desta segunda-feira, por conta do asfalto destruído por processos erosivos, um carro caiu dentro do mar de Meaípe, na altura da região de Porto Grande, na rodovia ES-060, em Guarapari. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Renato Ghisolfi, professor de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), explica que estamos acompanhando eventos cada vez mais intensos e, por isso, a destruição ao longo do litoral deve ser cada vez mais ampla se as medidas necessárias não foram tomadas.
"Estamos vendo a combinação de fatores que levam a essa conjuntura atual: marés altas e ondas grandes em direção às praias. Isso encontra uma costa vulnerável e acaba trazendo essas perdas que vemos", analisa ao destaca a influência que frentes frias e as diferenças de pressão na atmosfera se combinam também com esses fatores.
"A costa de maneira geral não obedeceu a uma ocupação adequada", frisa.
Qual a solução para se minimizar os danos? O professor explica que é uma questão de adaptação, pois esses eventos serão cada vez mais frequentes daqui para frente. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Renato Guisolf - 22-07-19.mp3
Locais como Meaípe, em Guarapari, e a Curva da Jurema, estão sujeitos a erosões e só existe três formas de serem cuidadas: repondo a areia; deixando o local; ou criando uma estrutura que poderá modificar a circulação da água, porém, mudando a circulação, os efeitos podem ser transferidos para outro lugar.
Por exemplo, caso se mude a circulação da água na Curva da Jurema, em Vitória, é possível que o efeito possa acontecer em outra praia, como no norte da praia de Camburi. O ideal, é que sejam feitas simulações das modificações, para ver quais seriam os efeitos.

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