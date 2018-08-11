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ERICK JACQUIN

Erick Jacquin vem ao Espírito Santo e fala da paixão pela gastronomia

Ele também falou sobre a legislação e a burocracia brasileiras, as diferenças de julgar amadores e profissionais e da preferência pela moqueca capixaba

Publicado em 11 de Agosto de 2018 às 08:39

Publicado em 

11 ago 2018 às 08:39
Conhecido principalmente pela sua postura séria e pelo seu senso critico em um reality show culinário, o chef francês Erick Jacquin já destacou sua preferência pela moqueca capixaba em entrevista ao Gazeta Online. Ele considera que o diferencial do prato típico do Espírito Santo é a falta do azeite dendê e a possibilidade de sentir melhor o gosto dos ingredientes. Neste sábado (11) Jacquin ministra uma oficina gratuita em homenagem ao Dia dos Pais, em Vila Velha. O prato que ele vai ensinar é o 'Tartar de Salmão e Camarão', uma de suas especialidades. Confira mais detalhes!
Entrevista CBN Vitória - Chef e Apresentador de TV - Erick Jacquin - 11-08-18.mp3

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