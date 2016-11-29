Era um gênio e muito brincalhão, diz comentarista sobre Mário Sérgio

A terça-feira (27) foi marcada pela tragédia com a queda do avião que levava os jogadores da Chapecoense, além de comissão técnica e jornalistas, para a cidade de Medelin, na Colômbia. Personalidades ligadas ao futebol comentaram a experiência que tiveram ao lado de profissionais que morreram no acidente. O jornalista Kaique Dias conversou com o ex-goleiro e comentarista da CBN Vitória Paulo Sérgio, que atuou com Mário Sérgio, morto na queda da aeronave. Ele também jogou contra Caio Júnior, técnico da Chapecoense, que também estava no voo, além de lembrar colegas da impressa. Ouça: