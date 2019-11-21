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ENTREVISTA

Equipes do DER-ES monitoram estradas estaduais durante chuvas

Sobre o adiamento da inauguração da Leitão da Silva, em Vitória, o diretor avaliou que a avenida está pronta

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 21:38

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

20 nov 2019 às 21:38
Acesso a Alfredo Chaves Crédito: Prefeitura de Alfredo Chaves
A chuva intensa que atinge diversas regiões do Espírito Santo também acabam sobrecarregando estradas estaduais quando as rodovias federais passam por algum tipo de impedimento. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor-geral do Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, explicou que equipes estão acompanhando trechos importantes, como a estadual que faz a ligação entre o Posto do Café, na BR 262, passando por Alfredo Chaves, até a BR 101. "A rodovia tem uma geometria menor e passou pelo teste quando a rodovia federal precisou ser fechada. A equipes continuam acompanhando esse cenário", diz. O mesmo ocorre com a ES-080, que liga Cariacica e Santa Leopoldina, que fica sobre a influência do Rio Santa Maria da Vitória. 
Sobre a ocorrência de buracos, Maretto explica que o contrato com as empresas é por desempenho, e por isso, as empresas estão garantindo intervenções necessárias durante as chuvas. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Cesar Maretto - 20-11-19
Sobre o adiamento da inauguração da Leitão da Silva, em Vitória, o diretor avaliou que a avenida está pronta, mas alguns pontos que precisam de finalização até que a inauguração pelo governo seja marcada, com paisagismo e outras indicações feitas pela comunidade ao longo da via. 

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