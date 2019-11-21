Equipes do DER-ES monitoram estradas estaduais durante chuvas

A chuva intensa que atinge diversas regiões do Espírito Santo também acabam sobrecarregando estradas estaduais quando as rodovias federais passam por algum tipo de impedimento. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor-geral do Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, explicou que equipes estão acompanhando trechos importantes, como a estadual que faz a ligação entre o Posto do Café, na BR 262, passando por Alfredo Chaves, até a BR 101. "A rodovia tem uma geometria menor e passou pelo teste quando a rodovia federal precisou ser fechada. A equipes continuam acompanhando esse cenário", diz. O mesmo ocorre com a ES-080, que liga Cariacica e Santa Leopoldina, que fica sobre a influência do Rio Santa Maria da Vitória.