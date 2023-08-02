Equipamento em crianças coleta informações referentes ao ar na Grande Vitória

Uma pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) emprega uma nova metodologia para avaliar os níveis de concentração de poluentes atmosféricos por meio de dados fornecidos por um sistema de modelagem numérica. Trata-se de um colar acolchoado que coleta as impurezas do ar e faz o monitoramento. O sistema desenvolvido está sendo aplicado em Vitória e o objetivo é entender a associação entre a qualidade do ar e sintomas de asma em crianças. Importante: o colar não purifica o ar, por exemplo! Ele coleta uma amostra dos poluentes. Em entrevista à CBN Vitória, o professor doutor Neyval Costa Reis Jr, coordenador em Engenharia Ambiental do projeto "AsmaVix", da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), fala sobre o assunto.