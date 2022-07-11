Época de férias: as regras para viagens e dicas de segurança para crianças e adolescentes

Aproximando-se do período das férias escolares de julho, as viagens com crianças e adolescentes são mais intensas nos terminais rodoviários e aeroportos. Mas o que diz a lei sobre autorização de viagens para menores de idade? Em entrevista à CBN Vitória, o juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, Augusto Passamani Bufulin, professor na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), explica quais são as regras com relação às viagens. Quem também participa da conversa é o delegado da Polícia Federal no Espírito Santo, Guilherme Helmer, que alerta para os cuidados que envolvem as viagens para menores.