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Retrospectiva e Perspectiva

Epidemia de gripe: unidades de saúde vão funcionar até mais tarde e nos finais de semana em Vitória

Ouça detalhes nesta entrevista com o prefeito Lorenzo Pazolini

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 dez 2021 às 11:41
Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, em entrevista à CBN Vitória
Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, em entrevista à CBN Vitória Crédito: Patrícia Vallim/CBN Vitória
A cidade de Vitória já registra um aumento na procura por atendimento médico para pacientes com sintomas gripais. Somente neste último final de semana foram 389 atendimentos em um único dia no Pronto Atendimento de São Pedro. Para reduzir o tempo de espera e distribuir o fluxo ao longo da semana, as unidades de saúde vão passar a funcionar por mais tempo e também aos finais de semana. A informação é do prefeito Lorenzo Pazolini, em entrevista nesta segunda-feira (27) à CBN Vitória. Nesta entrevista Pazolini fez um balanço do seu primeiro ano à frente da prefeitura de Vitória e falou nas perspectivas para 2022. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini -27-12-21.mp3

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