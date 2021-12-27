Epidemia de gripe: unidades de saúde vão funcionar até mais tarde e nos finais de semana em Vitória

A cidade de Vitória já registra um aumento na procura por atendimento médico para pacientes com sintomas gripais. Somente neste último final de semana foram 389 atendimentos em um único dia no Pronto Atendimento de São Pedro. Para reduzir o tempo de espera e distribuir o fluxo ao longo da semana, as unidades de saúde vão passar a funcionar por mais tempo e também aos finais de semana. A informação é do prefeito Lorenzo Pazolini, em entrevista nesta segunda-feira (27) à CBN Vitória. Nesta entrevista Pazolini fez um balanço do seu primeiro ano à frente da prefeitura de Vitória e falou nas perspectivas para 2022.