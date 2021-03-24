Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Epicentro de variante, Barra de São Francisco faz toque de recolher
LOCKDOWN

Epicentro de variante, Barra de São Francisco faz toque de recolher

O entrevistado é o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde de Barra de São Francisco

Publicado em 24 de Março de 2021 às 16:31

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

24 mar 2021 às 16:31
Devido a circulação de variante, Barra de São Francisco decretou toque de recolher Crédito: Gilberto Gil/PMBSF
O município de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, decretou fechamento total de atividades, inclusive as permitidas na quarentena imposta pelo Estado. A medida foi tomada para conter o avanço da variante britânica do coronavírus, que é mais perigosa e circula na cidade. O decreto Nº 045-A/2021, que declara situação de calamidade, pode ser caracterizado como "lockdown", já que a determina toque de recolher. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde de Barra de São Francisco, Gustavo Lacerda, falou sobre o cenário na cidade. Ouça:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados