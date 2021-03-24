Epicentro de variante, Barra de São Francisco faz toque de recolher

O município de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, decretou fechamento total de atividades, inclusive as permitidas na quarentena imposta pelo Estado. A medida foi tomada para conter o avanço da variante britânica do coronavírus, que é mais perigosa e circula na cidade. O decreto Nº 045-A/2021, que declara situação de calamidade, pode ser caracterizado como "lockdown", já que a determina toque de recolher. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde de Barra de São Francisco, Gustavo Lacerda, falou sobre o cenário na cidade. Ouça: