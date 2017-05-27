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CEFALEIA

Enxaqueca: uma dor que atinge mais de 30 milhões de brasileiros

A maioria não tem diagnóstico correto e acaba fazendo tratamentos inadequados para a dor de cabeça

Publicado em 27 de Maio de 2017 às 11:06

Publicado em 

27 mai 2017 às 11:06
A Academia Brasileira de Neurologia e a Sociedade Brasileira de Cefaleia divulgaram os resultados de uma pesquisa realizada com mais de 2,3 mil voluntários no país sobre enxaqueca. De acordo com o levantamento, mais de 70% das mulheres e 50% dos homens têm ao menos um episódio de dor de cabeça por mês. A enxaqueca, que é um tipo de dor cabeça, atinge mais de 30 milhões de brasileiros. A maioria não tem diagnóstico correto e acaba fazendo tratamentos inadequados para a dor de cabeça. Por isso, é muito comum o paciente se automedicar, sem procurar tratamento adequado ou acostumar-se a viver com dor, como explica a médica Celia Roesler, da Sociedade Brasileira de Cefaleia.
Entrevista - Dra. Celia Roesler - 27-05 -17

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