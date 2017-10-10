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ENTREVISTAS

Envelhecer com qualidade de vida é um desafio da medicina geriátrica

Publicado em 10 de Outubro de 2017 às 15:46

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

10 out 2017 às 15:46
Dados mais recentes na área da saúde apontam que, com o decorrer dos anos, a população mundial está envelhecendo e, não por menos, os desafios para uma boa qualidade de vida na velhice tornam-se tema de discussão. Só para se ter uma ideia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em um número cada vez maior de países, mais de um em cada cinco pessoas têm idade acima de 60 anos. Com a expectativa de vida se estendendo anualmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) afirma que a população brasileira com 80 anos ou mais deverá alcançar 19 milhões de pessoas até 2060.
Entrevista - Fabio Botacin - Alexandre Constantino - 10-10-17.mp3
Neste mês, por meio do Dia Internacional do Idoso, comemorado em 1º de outubro, o tema sobre a qualidade de vida dos idosos volta a ganhar forma. Nesta edição do CBN Cotidiano, Alexandre Constatino, geriatra do Hospital Metropolitano, traz detalhes do assunto e indica mitos e verdades sobre a velhice e que serão tema de um seminário sobre o assunto, na próxima quarta-feira (11), na Serra. Confira!

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