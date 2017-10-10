Envelhecer com qualidade de vida é um desafio da medicina geriátrica

Dados mais recentes na área da saúde apontam que, com o decorrer dos anos, a população mundial está envelhecendo e, não por menos, os desafios para uma boa qualidade de vida na velhice tornam-se tema de discussão. Só para se ter uma ideia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em um número cada vez maior de países, mais de um em cada cinco pessoas têm idade acima de 60 anos. Com a expectativa de vida se estendendo anualmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) afirma que a população brasileira com 80 anos ou mais deverá alcançar 19 milhões de pessoas até 2060.