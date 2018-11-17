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Entrevistas: a polêmica discussão do projeto "Escola sem partido"

Publicado em 17 de Novembro de 2018 às 15:24

Publicado em 

17 nov 2018 às 15:24
Data: 29/05/2018 - Projeto Escola Sem Partido avança na Câmara de Vitória. Na imagem, alunos em sala de aula Crédito: Shutterstock
O projeto de lei chamado de "Escola sem partido" está em discussão em comissão especial na Câmara dos Deputados e seu relatório final está em fase ser apreciado pelos parlamentares, o que pode acontecer nos próximos dias em Brasília. Neste sábado (17), a Rádio CBN Vitória também discute o tema, abordando as diferentes visões sobre a polêmica.
O primeiro ouvido foi o advogado e criador do projeto Escola Sem Partido, Miguel Nagib. "O Escola sem Partido surgiu da percepção de que o sistema educacional estava sendo usado para fins de propaganda ideológica, partidária e política. É um problema sistêmico, que atinge em maior ou menor grau praticamente todas as instituições de ensino do país. O problema é que essas práticas, que a gente chama genericamente de doutrinação, são práticas ilegais, que a Constituição não permite que sejam conduzidas nas escolas. A máquina do Estado não pode ser usada em proveito de uma determinada corrente política. Isso causa prejuízos aos estudantes, suas famílias e à Democracia", explicou.
O advogado ainda destaca o que ele chama de ilegalidade. "Esse projeto já explicita o que está na Constituição, pelo princípio da impessoalidade. O projeto consiste resumidamente em afixação obrigatória de um cartaz, com os seis deveres do professor em todas as salas de aula do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Evidente que nenhum professor pode perseguir alunos por terem opiniões contrárias as dele. O projeto Escola sem Partido é um projeto de cidadania, para que o aluno possa exercer e defender seus direitos. O projeto que está em andamento não prevê punições ao professor, mas prevê informações sobre os direitos que os alunos já têm", disse.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Miguel Nagib - 17- 11-18.mp3
Por outro lado, a professora do programa de Pós-graduação em Educação da Ufes, Cláudia Maria Mendes Gontijo, analisa que há um risco de retrocesso com o projeto, que tiraria liberdades que são inerentes ao ambiente escolar, como a autonomia de professores e alunos.
"Infelizmente a gente tem que discutir um tema como esse, o que é extramente absurdo no século XXI porque são ideias muito antigas, que datam do século XIX, que são questões relativas ao cerceamento das práticas e da liberdade de ensinar e aprender, dos estudantes e professores", disse.
A educadora cita a Constituição e defende a sala de aula como ambiente para se expor as diferenças da própria sociedade. "A Constituição prevê a liberdade de ensinar e aprender, e a sala de aula é um espaço onde estão as diferentes visões de mundo. É um espaço que não pode ser policiado e todas as visões e opiniões precisam ser respeitados. Ao professor cabe mostrar as diferentes visões de sociedade e de mundo. O projeto, sobre um aparente caráter de respeito às individualidades, ele vem a pretexto de cercear essas liberdades, a autonomia dos professores e estudantes".
Ouça a análise completa:
 
Entrevista - Fabio Botacin - Claudia Maria Mendes Gontijo - 17- 11-18.mp3

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