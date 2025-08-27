Saiba qual é o perfil do turista que visita o ES no inverno!

Os meses de inverno costumam atrair turistas de todo o Espírito Santo e país para as Montanhas Capixabas! As motivações e comportamentos desses viajantes podem ser diferentes, mas há uma coisa em comum: movimentam a economia local e ajudam a fortalecer o ramo do turismo no Estado. Para ajudar a identificar o perfil do turista e entender melhor quem escolhe o ES como destino, o Observatório do Turismo da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) desenvolve pesquisas sazonais. Em entrevista à CBN Vitória, Gerente de Estudos e Negócios Turísticos e Coordenador do Observatório do Turismo, Rafael Granvilla, apresenta os dados da pesquisa mais recente: a de inverno. Ouça a conversa completa e entenda a origem dos turistas, o gasto médio durante a estadia, os tipos de hospedagem mais procurados, além do transporte utilizado e a avaliação geral em relação à experiência.