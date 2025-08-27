Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Turismo no ES

Saiba qual é o perfil do turista que visita o ES no inverno!

Eles movimentam a economia local e ajudam a fortalecer o ramo do turismo no Estado

Publicado em 27 de Agosto de 2025 às 11:45

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

27 ago 2025 às 11:45
Pedra Azul Summit
Pedra Azul Summit Crédito: Fernando Madeira
Os meses de inverno costumam atrair turistas de todo o Espírito Santo e país para as Montanhas Capixabas! As motivações e comportamentos desses viajantes podem ser diferentes, mas há uma coisa em comum: movimentam a economia local e ajudam a fortalecer o ramo do turismo no Estado. Para ajudar a identificar o perfil do turista e entender melhor quem escolhe o ES como destino, o Observatório do Turismo da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) desenvolve pesquisas sazonais. Em entrevista à CBN Vitória, Gerente de Estudos e Negócios Turísticos e Coordenador do Observatório do Turismo, Rafael Granvilla, apresenta os dados da pesquisa mais recente: a de inverno. Ouça a conversa completa e entenda a origem dos turistas, o gasto médio durante a estadia, os tipos de hospedagem mais procurados, além do transporte utilizado e a avaliação geral em relação à experiência.
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Rafael Granvilla - 27-08-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados