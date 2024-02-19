Edital busca alternativa para converter água do mar em água potável

O Governo do Espírito Santo publicou um edital para elaboração do projeto que visa converter a água do mar em água potável. O objetivo é abastecer parte da Região Metropolitana da Grande Vitória, assim como as regiões de Anchieta e Aracruz. Em entrevista à CBN Vitória, o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, detalha os prazos do projeto e conta como será esse processo de dessalinização. Ouça a conversa completa!