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Dessalinização no ES

Edital busca alternativa para converter água do mar em água potável

Ricardo Ferraço, vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, explica o objetivo desse projeto

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 11:24

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

19 fev 2024 às 11:24
Água do mar será convertida em potável
Água do mar será convertida em potável Crédito: Divulgação
O Governo do Espírito Santo publicou um edital para elaboração do projeto que visa converter a água do mar em água potável. O objetivo é abastecer parte da Região Metropolitana da Grande Vitória, assim como as regiões de Anchieta e Aracruz. Em entrevista à CBN Vitória, o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, detalha os prazos do projeto e conta como será esse processo de dessalinização. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Ricardo Ferraço - 19-02-24

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