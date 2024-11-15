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Black Friday 2024: Procon já alerta sobre oscilações no mercado

Pesquisa ajuda a acompanhar os preços até o dia da tradicional promoção

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 10:03

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

15 nov 2024 às 10:03
Black Friday, compras, desconto
Black Friday, compras, desconto Crédito: Pexels
Com a proximidade da Black Friday Brasil, o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) está divulgando uma prévia de sua pesquisa de preços para auxiliar os consumidores na identificação de verdadeiras oportunidades de compra. Como de costume, a Black Friday ocorre na última sexta-feira do mês de novembro E, neste ano, será no dia 29. Para ajudar os consumidores, desde o dia 16 de outubro, o órgão vem monitorando os preços dos produtos mais procurados nas principais lojas participantes, incluindo, por exemplo, Casas Bahia, Magazine Luiza, Americanas, Extra, Carrefour, Amazon e Sipolatti. Segundo o órgão, o objetivo é facilitar o processo de compras do consumidor, evitar fraudes e proteger seus direitos durante esse período de grandes promoções. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente de Atendimento do Procon-ES, Raquel Godinho, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista CBN Vitória – Raquel Godinho, Gerente de Atendimento do Procon ES – 11.03s – 15-11-24.mp3

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