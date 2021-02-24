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FALTAM RECURSOS DA UNIÃO

Entrega do contorno do Mestre Álvaro em dezembro não está garantida

O entrevistado é o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana da Serra, Halpher Luiggi

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 16:08

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

24 fev 2021 às 16:08
O contorno do Mestre Álvaro vai ligar o Km 249 ao Km 275 da BR 101 passando por fora da zona urbana da Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Avaliada em quase R$ 400 milhões, a obra federal do contorno do Mestre Álvaro, na Serra, tem término previsto para o final deste ano. Mas a entrega da rodovia dentro do prazo está ameaçada pela falta de verba enviada pela União. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana da Serra, Halpher Luiggi, afirmou que o recurso não está garantido, porque depende da aprovação do orçamento por parte do Congresso e sanção presidencial. Ouça:
Entrevista - Lucas Valadão - Halpher Luiggi - 24-02-21

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