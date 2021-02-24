Entrega do contorno do Mestre Álvaro em dezembro não está garantida

Avaliada em quase R$ 400 milhões, a obra federal do contorno do Mestre Álvaro, na Serra, tem término previsto para o final deste ano. Mas a entrega da rodovia dentro do prazo está ameaçada pela falta de verba enviada pela União. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana da Serra, Halpher Luiggi, afirmou que o recurso não está garantido, porque depende da aprovação do orçamento por parte do Congresso e sanção presidencial. Ouça: