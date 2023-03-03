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CBN Imposto de Renda

Entrega da declaração do Imposto de Renda começa em 15 de março

Ouça detalhes na participação da  empresária contábil e vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do ES, Paula Antonela

Publicado em 03 de Março de 2023 às 10:45

Publicado em 

03 mar 2023 às 10:45
Imposto de Renda, Receita Federal, IRPF
Prazo para declarar o IR termina no dia 31 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Começa no próximo dia 15 de março, o período para o envio da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2023 à Receita Federal. Uma das novidades deste ano é que o contribuinte poderá utilizar a declaração pré-preenchida já na abertura do período de entrega do documento, disponível tanto pelo Programa Gerador de Declaração (PGD), via computador, quanto pela solução Meu Imposto de Renda, on-line ou em aplicativo para iOS ou Android. A medida visa minimizar erros e oferecer maior comodidade aos contribuintes, já que o sistema da Receita traz automaticamente diversas informações que antes precisavam ser preenchidas uma a uma pelo declarante, que é responsável por confirmar, alterar, incluir ou excluir dados.
A Receita Federal espera receber entre 38,5 milhões e 39,50 milhões de declarações dentro do prazo estipulado, que vai até 31 de maio. Segundo a instituição, o uso da declaração pré-preenchida deve alcançar 25% dos contribuintes. Ouça detalhes na participação da empresária contábil, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do ES e mestre em contabilidade, Paula Antonela. 
CBN Imposto De Renda - Paula Antonela Pinto - 03-03-23.mp3

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