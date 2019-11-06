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Entra em vigor lei que facilita protesto de títulos vencidos

Ouça as explicações do presidente do Instituto de Protesto do Espírito Santo, Rogério Lugon Valladão

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 12:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 nov 2019 às 12:34
Já está em vigor uma nova lei que vai facilitar o protesto de boletos vencidos no Espírito Santo. A lei Estadual 11.028/2019 possibilita que boletos e duplicatas vencidos, notas promissórias, cheques devolvidos e outros documentos relativos a dívidas em aberto poderão ser protestados gratuitamente, nos cartórios de todo o Estado. A medida é válida para pessoas físicas e jurídicas e deve ser uma forma mais simples e rápida para a realização de acordos entre credores e devedores.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rogério Lugon Valladão - 06-11-19
 
Apesar de atualmente ser pouco utilizado pelo público em geral, o protesto é uma solução extrajudicial segura, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória, o presidente do Instituto de Protesto do Espírito Santo, Rogério Lugon Valladão. 
Ao receber um título vencido, o cartório de protesto faz a qualificação do título ou documento em dívida e intima o devedor, que tem até três dias úteis para quitar o débito. Caso contrário, o CPF ou CNPJ em débito é protestado e inserido na Central Nacional de Protesto (CENPROT), podendo ser consultado gratuitamente no site www.pesquisaprotesto.com.br e no aplicativo “consulta protesto” disponível na Play Store e na Apple Store. O aplicativo também é gratuito.
Todo título protestado é inscrito nas empresas de proteção ao crédito (Serasa e Boa Vista). Depois de protestado, o título fica registrado no cartório até que haja o seu cancelamento pelo devedor ou outro interessado. Se não houver o cancelamento, o título ficará registrado no cartório de protesto para sempre.

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