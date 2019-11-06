Entra em vigor lei que facilita protesto de títulos vencidos

Já está em vigor uma nova lei que vai facilitar o protesto de boletos vencidos no Espírito Santo. A lei Estadual 11.028/2019 possibilita que boletos e duplicatas vencidos, notas promissórias, cheques devolvidos e outros documentos relativos a dívidas em aberto poderão ser protestados gratuitamente, nos cartórios de todo o Estado. A medida é válida para pessoas físicas e jurídicas e deve ser uma forma mais simples e rápida para a realização de acordos entre credores e devedores.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Rogério Lugon Valladão - 06-11-19

Apesar de atualmente ser pouco utilizado pelo público em geral, o protesto é uma solução extrajudicial segura, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória, o presidente do Instituto de Protesto do Espírito Santo, Rogério Lugon Valladão.

Ao receber um título vencido, o cartório de protesto faz a qualificação do título ou documento em dívida e intima o devedor, que tem até três dias úteis para quitar o débito. Caso contrário, o CPF ou CNPJ em débito é protestado e inserido na Central Nacional de Protesto (CENPROT), podendo ser consultado gratuitamente no site www.pesquisaprotesto.com.br e no aplicativo “consulta protesto” disponível na Play Store e na Apple Store. O aplicativo também é gratuito.