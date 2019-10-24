Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Entidades se mobilizam contra criação de plano de saúde pay-per-view
CONSUMIDOR

Entidades se mobilizam contra criação de plano de saúde pay-per-view

Ouça a entrevista com a diretora executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Teresa Liporace

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 12:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 out 2019 às 12:01
Entidades de defesa do consumidor, Ministério Público, OAB e médicos estão convocando a sociedade para se mobilizarem em um manifesto contra propostas defendidas pelas operadoras de planos de saúde para flexibilizar a legislação do setor.
Uma das ideias apresentadas pelas empresas é facilitar a oferta de planos individuais, permitindo a criação de contratos com menor cobertura e mensalidades mais baixas. Caso a solicitação seja atendida, será possível a oferta de planos para atender apenas determinados tipos de doença, uma proposta batizada de “pay-per-view” da saúde, em que clientes montam o plano de atendimento conforme seu interesse e pagam de acordo com as opções que incluírem.
As entidades que se manifestam contrárias à proposta alegam que haverá grande prejuízo a assistência aos brasileiros. Em entrevista à rádio CBN Vitória, a diretora executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Teresa Liporace, explica que as empresas tentam mais uma vez acabar com a cobertura elementar hoje oferecida a qualquer cidadão no sistema suplementar.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Teresa Liporace - 24-10-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados