Entidades se mobilizam contra criação de plano de saúde pay-per-view

Entidades de defesa do consumidor, Ministério Público, OAB e médicos estão convocando a sociedade para se mobilizarem em um manifesto contra propostas defendidas pelas operadoras de planos de saúde para flexibilizar a legislação do setor.

Uma das ideias apresentadas pelas empresas é facilitar a oferta de planos individuais, permitindo a criação de contratos com menor cobertura e mensalidades mais baixas. Caso a solicitação seja atendida, será possível a oferta de planos para atender apenas determinados tipos de doença, uma proposta batizada de “pay-per-view” da saúde, em que clientes montam o plano de atendimento conforme seu interesse e pagam de acordo com as opções que incluírem.

As entidades que se manifestam contrárias à proposta alegam que haverá grande prejuízo a assistência aos brasileiros. Em entrevista à rádio CBN Vitória, a diretora executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Teresa Liporace, explica que as empresas tentam mais uma vez acabar com a cobertura elementar hoje oferecida a qualquer cidadão no sistema suplementar.