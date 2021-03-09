Entidades do ES aderem ao movimento "Unidos pela Vacina"

Idealizado pela empresária Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, o movimento "Unidos pela Vacina" tem ganhado apoio do setor empresarial no Espírito Santo. A iniciativa visa imunizar todos os brasileiros contra a covid-19 até setembro deste ano, em uma ação conjunta de empresas e entidades para apoiar o Sistema Único de Saúde (SUS). Uma das entidades que aderiu ao movimento foi a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), como explicou em entrevista à CBN Vitória, Cris Samorini, presidente da Federação.

Cris Samorini reforça a necessidade de todos cumprirem os protocolos sanitários, com uso de máscaras, distanciamento social e higiene das mãos. Entre as ações da Findes, o Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) produzirá um informe semanal, com o monitoramento de diversos dados relevantes, como a ocupação de leitos e a evolução da vacinação em todos os Estados do país e nos municípios do Espírito Santo, para contribuir para o controle da pandemia. Nosso foco agora é a mobilização para imunizar todos os brasileiros até setembro deste ano", esclarece. Confira as explicações!