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COVID-19

Entidades do ES aderem ao movimento "Unidos pela Vacina"

Uma das entidades que aderiu ao movimento foi a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes)

Publicado em 09 de Março de 2021 às 11:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 mar 2021 às 11:01
Idealizado pela empresária Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, o movimento "Unidos pela Vacina" tem ganhado apoio do setor empresarial no Espírito Santo. A iniciativa visa imunizar todos os brasileiros contra a covid-19 até setembro deste ano, em uma ação conjunta de empresas e entidades para apoiar o Sistema Único de Saúde (SUS). Uma das entidades que aderiu ao movimento foi a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), como explicou em entrevista à CBN Vitória, Cris Samorini, presidente da Federação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cris Samorini - 09-03-21.mp3
Cris Samorini reforça a necessidade de todos cumprirem os protocolos sanitários, com uso de máscaras, distanciamento social e higiene das mãos. Entre as ações da Findes, o Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) produzirá um informe semanal, com o monitoramento de diversos dados relevantes, como a ocupação de leitos e a evolução da vacinação em todos os Estados do país e nos municípios do Espírito Santo, para contribuir para o controle da pandemia. Nosso foco agora é a mobilização para imunizar todos os brasileiros até setembro deste ano", esclarece. Confira as explicações!

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