Entidades alertam sobre a importância da rotulagem de alimentos

Você sabe diferenciar um alimento saudável do não-saudável? Com as informações presentes nos rótulos dos alimentos, você consegue solucionar essa pergunta? Para esclarecer a esse assunto foi proposta uma consulta pública de subsídios sobre rotulagem nutricional de alimentos aberta na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e encerrada na última semana.

A nutricionista e líder do programa de alimentos do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), Ana Paula Bortoletto, explica a importância que teve a consulta. “Da forma como é hoje, a rotulagem nutricional de alimentos não atende as necessidades dos consumidores, nem favorece nosso acesso à informação. Além disso, os rótulos atualmente dificultam a compreensão de dados que deveriam possibilitar escolhas alimentares mais saudáveis e sustentáveis”, explica.

Desde 2014, o Idec faz parte do grupo criado pela Anvisa para revisar as atuais normas de rotulagem de alimentos no Brasil. O grupo reúne pesquisadores de instituições de ensino, organizações da sociedade civil e representantes do setor produtivo. Nos últimos anos, o Instituto tem realizado pesquisas e acompanhado experiências de aprimoramento da rotulagem nutricional em diferentes países, como o Chile, que desde 2016 adota alertas na frente das embalagens para informar sobre o excesso de nutrientes críticos nos alimentos.