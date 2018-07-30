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Entidades alertam sobre a importância da rotulagem de alimentos

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 19:24

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

30 jul 2018 às 19:24
Você sabe diferenciar um alimento saudável do não-saudável? Com as informações presentes nos rótulos dos alimentos, você consegue solucionar essa pergunta? Para esclarecer a esse assunto foi proposta uma consulta pública de subsídios sobre rotulagem nutricional de alimentos aberta na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e encerrada na última semana.
A nutricionista e líder do programa de alimentos do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), Ana Paula Bortoletto, explica a importância que teve a consulta. “Da forma como é hoje, a rotulagem nutricional de alimentos não atende as necessidades dos consumidores, nem favorece nosso acesso à informação. Além disso, os rótulos atualmente dificultam a compreensão de dados que deveriam possibilitar escolhas alimentares mais saudáveis e sustentáveis”, explica.
Desde 2014, o Idec faz parte do grupo criado pela Anvisa para revisar as atuais normas de rotulagem de alimentos no Brasil. O grupo reúne pesquisadores de instituições de ensino, organizações da sociedade civil e representantes do setor produtivo. Nos últimos anos, o Instituto tem realizado pesquisas e acompanhado experiências de aprimoramento da rotulagem nutricional em diferentes países, como o Chile, que desde 2016 adota alertas na frente das embalagens para informar sobre o excesso de nutrientes críticos nos alimentos.
Entrevista - Fabio Botacin - Ana Paula - 30-07-18.mp3

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