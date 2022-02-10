Enterrar fiação pode ser estratégia para evitar furtos dos fios, diz secretário

A Prefeitura de Vitória estuda maneiras para evitar o furto de fios de cobre. Em alguns cruzamentos, a estratégia pode ser enterrar os fios. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, disse que, no ano passado, quarenta pessoas foram presas por esse crime, mas os ladrões são logo liberados. Evitar esse crime é um desafio para todos os estados do país, disse o secretário. Ouça: