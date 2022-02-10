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Vitória

Enterrar fiação pode ser estratégia para evitar furtos dos fios, diz secretário

O entrevistado é o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 18:34

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

10 fev 2022 às 18:34
Fios abandonados no chão da Ponte da Passagem, em Vitória
Fios abandonados no chão da Ponte da Passagem, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A Prefeitura de Vitória estuda maneiras para evitar o furto de fios de cobre. Em alguns cruzamentos, a estratégia pode ser enterrar os fios. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, disse que, no ano passado, quarenta pessoas foram presas por esse crime, mas os ladrões são logo liberados. Evitar esse crime é um desafio para todos os estados do país, disse o secretário. Ouça:
Mário Bonella entrevista Alex Mariano - 10/02/2022

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