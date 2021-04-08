Entenda: quem foi vacinado contra a Covid-19 pode adoecer pela doença

No último sábado (03), o cantor Agnaldo Timóteo morreu em decorrência de complicações causadas pela Covid-19, aos 84 anos. A morte levantou um debate sobre a eficácia dos imunizantes contra a doença, já que o cantor tomou as duas doses da vacina contra o novo coronavírus. Ele foi internado três dias após a segunda dose. Os médicos acreditam que ele foi infectado no intervalo de tempo entre a primeira e a segunda dose. Mas afinal, pessoas vacinadas contra a Covid-19 podem adoecer pela doença? A resposta é sim! Quem explica por que é a médica infectologista Ana Paula Burian, diretora da Regional Espírito Santo da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e consultora em imunização há 17 anos. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Dra Ana Paula - 08-04-21

Ana Paula Burian explica que nenhuma das vacinas contra a Covid-19, após os testes de fase 3, apresentou 100% de efetividade contra a doença. Somente a Coronavac, produzida pelo Instituto Butanta, para casos graves e moderados, atingiu índice de eficácia de 100%. "Na medicina, não existe nada 100%. É nem nunca e nem sempre. E cada vez mais que aumenta o número de pessoas vacinadas, aumenta a possibilidade de um imunizado adoecer pela doença, porque acontece", salienta.