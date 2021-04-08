Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Entenda: quem foi vacinado contra a Covid-19 pode adoecer pela doença
COVID-19

Entenda: quem foi vacinado contra a Covid-19 pode adoecer pela doença

A médica Ana Paula Burian explica que nenhuma das vacinas contra a Covid-19, após os testes de fase 3, apresentou 100% de efetividade contra a doença

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 10:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 abr 2021 às 10:36
No último sábado (03), o cantor Agnaldo Timóteo morreu em decorrência de complicações causadas pela Covid-19, aos 84 anos. A morte levantou um debate sobre a eficácia dos imunizantes contra a doença, já que o cantor tomou as duas doses da vacina contra o novo coronavírus. Ele foi internado três dias após a segunda dose. Os médicos acreditam que ele foi infectado no intervalo de tempo entre a primeira e a segunda dose. Mas afinal, pessoas vacinadas contra a Covid-19 podem adoecer pela doença? A resposta é sim! Quem explica por que é a médica infectologista Ana Paula Burian, diretora da Regional Espírito Santo da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e consultora em imunização há 17 anos. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dra Ana Paula - 08-04-21
Ana Paula Burian explica que nenhuma das vacinas contra a Covid-19, após os testes de fase 3, apresentou 100% de efetividade contra a doença. Somente a Coronavac, produzida pelo Instituto Butanta, para casos graves e moderados, atingiu índice de eficácia de 100%. "Na medicina, não existe nada 100%. É nem nunca e nem sempre. E cada vez mais que aumenta o número de pessoas vacinadas, aumenta a possibilidade de um imunizado adoecer pela doença, porque acontece", salienta.
As vacinas, aponta a infectologista, dependem de uma série de acertos, que vão desde o transporte, até a conservação a aplicação. E mesmo se tudo for feito da maneira correta, a resposta ao imunizante varia de acordo com o sistema imunológico de cada um. "Principalmente no caso dos idosos, por conta do envelhecimento do sistema imune, a vacina pode reagir de uma forma diferente. A vacina é fundamental, mas não pode ser um comprovante que me exima de me proteger contra a Covid-19", finaliza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, o menino Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos
Pais suspeitos de tortura, estupro e morte do filho de 2 anos vão a júri no ES
Lançamentos de junho
25 lançamentos de beleza de junho de 2026 que você precisa ver
Atividades capacitadoras mostram os bastidores de exposições
Museu Vale abre inscrições para curso gratuito sobre montagem de exposições em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados