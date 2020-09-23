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CNH PODERÁ VALER POR ATÉ 10 ANOS

Entenda qual o impacto na mudança aprovada no Código de Trânsito

Em entrevista à CBN, o coordenador do Núcleo Jurídico do Observatório Nacional de Segurança Viária, Sérgio Carvalho, analisou as mudanças do CTB

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 16:55

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

23 set 2020 às 16:55
Os impactos das mudanças do Código de Transito Brasileirão são destaque na CBN Crédito: Fábio Vieira/FotoRua
A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (22), parte das emendas feitos pelo Senado ao Projeto de Lei 3267/19, que altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O texto, de origem do Poder Executivo, segue agora para sanção do presidente Jair Bolsonaro. O PL aprovado prevê que as novas regras entrem em vigor até 180 dias após serem publicadas no Diário Oficial da União.
Uma das mudanças mais discutidas é a que aumenta para até 10 anos o prazo máximo de validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em entrevista ao CBN Cotidiano, o coordenador do Núcleo Jurídico do Observatório Nacional de Segurança Viária, Sérgio Carvalho, analisa os possíveis impactos práticos que essas mudanças devem trazer ao trânsito brasileiro. Ouça a entrevista!
Entrevista - Fabio Botacin - Sérgio Carvalho - 23-09-20

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