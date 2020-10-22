Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Entenda porque Alfredo Chaves não registra homicídios há seis anos
QUAL É O SEGREDO?

Entenda porque Alfredo Chaves não registra homicídios há seis anos

O Major Walter Francisco de Araújo Filho, da PM, explica!

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 16:36

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 out 2020 às 16:36
Acesso a Alfredo Chaves, a cidade que não tem homicídio há seis anos Crédito: Prefeitura de Alfredo Chaves
Com 14.636 habitantes, o município de Alfredo Chaves, na região Serrana do Espírito Santo, completou seis anos sem registrar homicídios no último dia 16 de outubro. A última vez que aconteceu um assassinato na cidade foi no dia 16 de outubro de 2014, quando um homem de 28 anos perdeu a vida de forma violenta no bairro Macrina. Mas qual será o segredo da cidade no enfrentamento à violência? Em entrevista ao CBN Cotidiano, o comandante da 10ª Companhia Independente, Major Walter Francisco de Araújo Filho, responde qual é o segredo e fala da realidade na cidade. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fabio Botacin - Major Walter Francisco de Araújo Filho - 22-10-20
O comandante da Companhia avalia que há um traço muito importante no perfil da comunidade da cidade que traz marcas históricas como da imigração italiana, como a solidariedade e proteção do próximo, além da atuação pela escuta da Polícia Militar e também a integração com o Judiciário, incluindo Ministério Público. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados