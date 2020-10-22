Entenda porque Alfredo Chaves não registra homicídios há seis anos

Com 14.636 habitantes, o município de Alfredo Chaves, na região Serrana do Espírito Santo, completou seis anos sem registrar homicídios no último dia 16 de outubro. A última vez que aconteceu um assassinato na cidade foi no dia 16 de outubro de 2014, quando um homem de 28 anos perdeu a vida de forma violenta no bairro Macrina. Mas qual será o segredo da cidade no enfrentamento à violência? Em entrevista ao CBN Cotidiano, o comandante da 10ª Companhia Independente, Major Walter Francisco de Araújo Filho, responde qual é o segredo e fala da realidade na cidade. Ouça na íntegra: