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ENTREVISTA

Entenda por que o carro zero perde prestígio entre os jovens

A advogada Maria Ines Dolci aponta que o carro, antes paixão nacional, agora é visto como um peso extra no orçamento

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 14:28

Publicado em 

02 jan 2020 às 14:28
Você faz parte daquela geração que, quando jovem, ao completar os dezoito anos de idade, tinha como sonho ter o carro próprio - e zero? Pois saiba que esse desejo está mudando com as novas gerações. É o que também apontam especialistas da área do direito do consumidor. É sobre esse assunto que a CBN Vitória conversou com a advogada Maria Ines Dolci, especialista em direitos do consumidor, que, recentemente, publicou um artigo sobre o assunto. Ouça a entrevista!
Entrevista - Patricia Vallim - Maria Ines Dolci - 02-01-20

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