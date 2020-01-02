Entenda por que o carro zero perde prestígio entre os jovens

Você faz parte daquela geração que, quando jovem, ao completar os dezoito anos de idade, tinha como sonho ter o carro próprio - e zero? Pois saiba que esse desejo está mudando com as novas gerações. É o que também apontam especialistas da área do direito do consumidor. É sobre esse assunto que a CBN Vitória conversou com a advogada Maria Ines Dolci, especialista em direitos do consumidor, que, recentemente, publicou um artigo sobre o assunto. Ouça a entrevista!