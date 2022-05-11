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Entenda por que está tão difícil tirar a carteira de identidade no ES

Quem responde é o chefe do Departamento de Identificação da Polícia Civil (PCES), Jenildo Barcellos Gusmão

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 mai 2022 às 11:52
Nova carteira de identidade
Nova carteira de identidade Crédito: Divulgação
Via-crúcis. Foi assim que o ouvinte Caio Neri definiu a saga para tirar a carteira de identidade no Espírito Santo. Já a ouvinte Jacqueline Canal descreveu como "uma luta" a dificuldade em agendar a emissão do RG no Estado. Ela ficou três semanas tentando marcar a renovação do documento da filha e só conseguiu porque mobilizou família e amigos. E o problema não se resume aos dois. Muitos capixabas relatam adversidades referentes ao agendamento: as vagas acabam muito rápido e não são suficientes para todos. O que explica esse cenário? Quem responde é o chefe do Departamento de Identificação da Polícia Civil (PCES), Jenildo Barcellos Gusmão, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz - Jenildo Barcellos Gusmão - 11-05-22
Segundo informações da PCES, são ofertadas 600 vagas por dia, mas a demanda está muito alta, o que faz com que as vagas acabem rápido. Além disso, o sistema de emissão de identidade é antigo e não é totalmente informatizado, o que impacta na velocidade do processo e na oferta de vagas. O chefe do Departamento de Identificação explica que o sistema está sendo modernizado e já deve começar a operar a partir de julho deste ano, dando mais agilidade à emissão. Com a modernização do sistema concluída, a previsão é de que o número de vagas de agendamento aumente também. 
A Polícia Civil também alerta para o comparecimento das pessoas que agendaram. Segundo a corporação, 70% das pessoas que agendam a emissão do RG não aparecem no dia e horário marcados. Além do Faça Fácil, para Cariacica, a Polícia Civil também oferta vagas através do site do Governo do Espírito Santo para outros oito municípios. A Assembleia Legislativa também possui o serviço de emissão de carteira de identidade da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, por meio de agendamento online.

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