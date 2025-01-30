Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Trânsito

Entenda por que avisar blitz é crime inafiançável

Além de crime, avisar onde há policiamento ostensivo é um desserviço à população

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 10:48

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

30 jan 2025 às 10:48
Policial autua motorista em blitz
Policial autua motorista em blitz Crédito: Arquivo/A Gazeta
Utilizar as redes sociais para alertar motoristas sobre blitz de trânsito é considerado crime inafiançável no Brasil. De acordo com o artigo 265 do Código Penal Brasileiro, a prática pode resultar em reclusão de até cinco anos. Seja em grupos de WhatsApp ou com qualquer outra forma de comunicação, comunicar onde há policiamento ostensivo é um desserviço à população. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Fiscalização de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), Jederson Lobato, explica por que essa prática atenta contra a segurança da população. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Jederson Lobato - 30-01-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vix Reggae Festival confirma Adão Negro, Alma Djem, Rasta Joint e Filosofia Reggae.
Festival de reggae em Vitória terá Adão Negro, Alma Djem e mais
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/06/2026
Imagem BBC Brasil
O adolescente com superdotação que passou no vestibular aos 12 anos e sonha estudar no MIT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados