Entenda por que a gasolina e o diesel estão tão caros

A Petrobras reajustou, nesta semana, os preços dos combustíveis derivados do petróleo - o terceiro reajuste, no caso da gasolina, e o segundo, no caso do diesel, somente em 2021. O preço médio de venda de gasolina nas refinarias aumentou R$ 0,17 por litro e o do diesel R$ 0,13 por litro. Mas por que esses produtos estão tão caros? Em entrevista à CBN Vitória, o economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), Sebastião Demuner, apontou fatores que podem explicar o encarecimento do combustível: o preço do petróleo no mercado internacional; a expectativa de aumento no preço do petróleo no mercado; o câmbio, ou seja, a relação do preço do dólar e o real; e o custo da operação da distribuição dos produtos no Brasil. Ouça a entrevista completa: