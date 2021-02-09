Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

NOVO REAJUSTE

Entenda por que a gasolina e o diesel estão tão caros

O entrevistado é o economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), Sebastião Demuner

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 17:13

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

09 fev 2021 às 17:13
Gasolina e diesel foram reajustados novamente Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
A Petrobras reajustou, nesta semana, os preços dos combustíveis derivados do petróleo - o terceiro reajuste, no caso da gasolina, e o segundo, no caso do diesel, somente em 2021. O preço médio de venda de gasolina nas refinarias aumentou R$ 0,17 por litro e o do diesel R$ 0,13 por litro. Mas por que esses produtos estão tão caros? Em entrevista à CBN Vitória, o economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), Sebastião Demuner, apontou fatores que podem explicar o encarecimento do combustível: o preço do petróleo no mercado internacional; a expectativa de aumento no preço do petróleo no mercado; o câmbio, ou seja, a relação do preço do dólar e o real; e o custo da operação da distribuição dos produtos no Brasil. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Lucas Valadão - Sebastião Demuner

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados