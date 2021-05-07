Entenda ponto a ponto como será a ampliação do Sistema Transcol

A partir da 0h da próxima segunda-feira (10), os 130 ônibus "verdinhos" que atendem o sistema municipal de Vitória passarão a integrar o Sistema Transcol. Por enquanto, o que não muda são os números das linhas e os itinerários. A novidade para o usuário é que quem hoje utiliza o "verdinho" e o Transcol para chegar a um destino pagará apenas uma passagem. Essa conexão pode durar de 30 minutos a 1h30, dependendo das linhas. Quem traz as explicações ponto a ponto é o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabio Damasceno - 07-05-21.mp3

TEMPO DE CONEXÕES:

- 30 Minutos: O passageiro de uma linha alimentadora de Vitória (que circula dentro do bairro) terá 30 minutos para embarcar gratuitamente em uma linha troncal (o Transcol que vai para outro município da Grande Vitória).

- 1 hora: O passageiro de uma linha troncal (o Transcol que vai para outro município da Grande Vitória) terá 1 hora para embarcar gratuitamente em uma linha alimentadora de Vitória (que circula dentro dos bairros).

- 1h30: O passageiro de uma linha alimentadora de Vitória (que circula dentro do bairro) terá 1h30 para embarcar gratuitamente em uma das linhas de terminais (o Transcol que vai de um terminal ao outro dentro da Grande Vitória).