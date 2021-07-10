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Economia

Entenda ponto a ponto a 'Lei do Superendividamento' que já está em vigor

Em entrevista à CBN Vitória, o advogado Bruno Da Luz, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-ES, explica as mudanças

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 jul 2021 às 11:31
Dinheiro, moeda, real
Dinheiro Crédito: Pixabay
No Brasil há mais de 60 milhões de pessoas endividadas. Após quase dez anos de tramitação no Congresso Nacional, a Lei do "Superendividamento" foi sancionada neste mês de julho e entrou em vigor.  O texto aprovado altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento". Na prática, a nova lei aumenta a proteção de quem tem muitas dívidas e não consegue quitá-las. Cria também alguns instrumentos para conter abusos na oferta de crédito. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado Bruno Da Luz, especialista em Direito Civil e presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-ES, explica a lei ponto a ponto. Acompanhe!
Entre as novas regras, consumidores terão direito a uma espécie de "recuperação judicial" para renegociarem as dívidas com todos os credores ao mesmo tempo. Ao todo, sete regras vão impactar de fato a vida do consumidor: condições mais justas de negociação para quem contrata crédito; processo de recuperação judicial; garantia do 'mínimo existencial', maior transparência; fim do assédio e pressão ao cliente; suporte ao consumidor; e mais educação financeira.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Bruno Da Luz - 10-07-21.mp3

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