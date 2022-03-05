Entenda os significados dos gestos da quaresma

Jejum e oração estão entre os preceitos quaresmais Crédito: Getty Images

Tempo de penitência, jejum e oração. Assim os cristãos católicos resumem o início da Quaresma, que teve início na última quarta-feira (2). O período tem a duração de 40 dias e se estende até o Domingo da Páscoa, que neste ano cairá no dia 17 de abril. A tradição do jejum de carne, por exemplo, é um dos costumes que remetem a esse período. Mas, afinal, qual o significado da data? Em entrevista à CBN Vitória, padre Kelder Brandão, vigário para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, fala sobre esse período.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz -Padre Kelder Brandão - 05-03-22

A Arquidiocese de Vitória realizará neste domingo, dia 06 de março, a abertura da Campanha da Fraternidade 2022, que tem como tema a Educação. O ato público terá início às 15h, na orla de Camburi, próximo ao Quiosque 3. E, após o encontro no local, todos seguirão em uma Via Sacra da Educação até a Universidade Federal do Espírito Santo, onde ocorrerá o encerramento. A Ufes foi escolhida pela sua representação de valorização da educação pública.

Com o lema “Fala com sabedoria, ensina com amor”, essa será a terceira vez que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) escolhe a educação como tema da Campanha, também escolhido em 1982 e 1998.

Os impactos da pandemia na educação serão lembrados de maneira enfática durante o ato, que fará críticas aos atrasos no início da vacinação no País e às desigualdades de acesso à educação que a crise expôs ainda mais.

Com cruzes que serão carregadas durante a Via Sacra, os fiéis lembrarão os muitos profissionais da educação vítimas da Covid-19. Segundo levantamento do Ministério da Economia, somente entre janeiro e abril de 2021 a doença provocada pelo novo coronavírus provocou 1.479 desligamentos por morte de profissionais da educação.