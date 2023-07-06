Entenda os principais pontos da Reforma Tributária

A reforma tributária será colocada em discussão no plenário da Câmara dos Deputados. De acordo com o presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL), a expectativa é que a proposta seja votada já na quinta-feira (6). A proposta vai unificar impostos sobre consumo e simplificar o complexo sistema tributário brasileiro. O texto tem como principal objetivo a simplificação do sistema de impostos com a criação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA). Mas, no dia a dia, como a reforma vai afetar os brasileiros? Vamos pagar menos ou mais impostos? Os preços de alguns produtos podem subir? O que muda na prática? Em entrevista à CBN Vitória, o economista e professor universitário, Antonio Marcus Machado, traz a discussão para a nossa realidade.