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Entenda os principais pontos da Reforma Tributária

Cesta básica, combustível, remédios: o que a proposta, caso aprovada, pode mudar na sua vida

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 10:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 jul 2023 às 10:53
Cesta Básica
Cesta Básica Crédito: Geraldo Bubniak/AEN
A reforma tributária será colocada em discussão no plenário da Câmara dos Deputados. De acordo com o presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL), a expectativa é que a proposta seja votada já na quinta-feira (6). A proposta vai unificar impostos sobre consumo e simplificar o complexo sistema tributário brasileiro. O texto tem como principal objetivo a simplificação do sistema de impostos com a criação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA). Mas, no dia a dia, como a reforma vai afetar os brasileiros? Vamos pagar menos ou mais impostos? Os preços de alguns produtos podem subir? O que muda na prática? Em entrevista à CBN Vitória, o economista e professor universitário, Antonio Marcus Machado, traz a discussão para a nossa realidade. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Antonio Marcus Machado - 06-07-23.mp3

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