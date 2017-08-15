Entenda os pontos que envolvem a Reforma Política na Câmara

A menos de dois meses do fim do prazo para que mudanças no sistema político brasileiro possam valer nas eleições de 2018, a Câmara dos Deputados fará nesta semana uma nova tentativa de deixar os projetos de reforma política prontos para votação em plenário. Em um dos colegiados, está quase concluída a votação de uma proposta de emenda à Constituição, restando apenas a análise de duas sugestões de alteração no texto. O projeto estabelece o chamado "distritão" nas eleições de 2018 e de 2020 para a escolha de deputados federais, deputados estaduais e vereadores. O ex-juiz eleitoral e advogado Danilo de Araújo Carneiro analisa o assunto.