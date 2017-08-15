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Política

Entenda os pontos que envolvem a Reforma Política na Câmara

Câmara dos Deputados fará nesta semana uma nova tentativa de deixar os projetos de reforma política prontos para votação em plenário

Publicado em 15 de Agosto de 2017 às 13:00

Publicado em 

15 ago 2017 às 13:00
A menos de dois meses do fim do prazo para que mudanças no sistema político brasileiro possam valer nas eleições de 2018, a Câmara dos Deputados fará nesta semana uma nova tentativa de deixar os projetos de reforma política prontos para votação em plenário. Em um dos colegiados, está quase concluída a votação de uma proposta de emenda à Constituição, restando apenas a análise de duas sugestões de alteração no texto. O projeto estabelece o chamado "distritão" nas eleições de 2018 e de 2020 para a escolha de deputados federais, deputados estaduais e vereadores. O ex-juiz eleitoral e advogado Danilo de Araújo Carneiro analisa o assunto.
Entrevista - Patricia Vallim - Danilo de Araujo Carneiro - 15-08-17

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