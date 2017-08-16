Entenda os pontos polêmicos da Reforma da Previdência

Em maio deste ano o relatório aprovado pela Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados trouxe algumas alterações se comparado ao texto original enviado pelo governo federal ao Congresso. Entre os principais pontos aprovados estão a idade mínima de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres para aposentadoria pelo INSS, além exigir pelo menos 25 anos de tempo de contribuição. A proposta cria ainda uma regra de transição para quem já está no mercado de trabalho. Saiba mais detalhes do assunto com o advogado Geraldo Benício, doutor em Direito Previdenciário.