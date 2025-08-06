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Entenda os impactos do tarifaço no setor de ovos do ES

Ouça entrevista com diretor-executivo da Associação dos Avicultores do Espírito Santo (Aves), Nélio Hand

Publicado em 06 de Agosto de 2025 às 12:20

Publicado em 

06 ago 2025 às 12:20
Ovos, produção, avicultura
Ovos, produção, avicultura Crédito: Unsplash
Esta quarta-feira (6) marca o início da implementação da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para o mercado estadunidense. Entre os setores que serão impactados no Espírito Santo está o de ovos. Isso porque as exportações do produto capixaba para os Estados Unidos cresceram no primeiro semestre de 2025. Com a nova tarifa, as portas tendem a se fechar. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-executivo da Associação dos Avicultores do Espírito Santo (Aves), Nélio Hand, fala sobre os impactos para o setor e os cenários possíveis. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - NELIO HAND - 06-08-25

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