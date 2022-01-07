Entenda os impactos da suspensão da temporada de cruzeiros no Brasil

Após recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o governo federal suspendeu a temporada de cruzeiros no Brasil até 21 de janeiro. Em entrevista à CBN Vitória, a advogada Carla Fregona, especialista em Direito Marítimo, explica os impactos da suspensão de cruzeiros para consumidores, empresas e mercado. "A Anvisa, com o aumento de de casos de Covid-19, acabou entendendo ser mais segura a suspensão dos cruzeiros. Temos danos em várias vertentes. Danos para as agências de viagem, para as empresas de navio e para os consumidores. É um cenário de insegurança jurídica", analisa. Ouça: