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Temporada de cruzeiros

Entenda os impactos da suspensão da temporada de cruzeiros no Brasil

A entrevistada é a advogada Carla Fregona, especialista em Direito Marítimo

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 12:25

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

07 jan 2022 às 12:25
MSC Preziosa, navio de cruzeiro em temporada pelo Brasil
MSC Preziosa, navio de cruzeiro em temporada pelo Brasil Crédito: Ivan Sarfatti/MSC
Após recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o governo federal suspendeu a temporada de cruzeiros no Brasil até 21 de janeiro. Em entrevista à CBN Vitória, a advogada Carla Fregona, especialista em Direito Marítimo, explica os impactos da suspensão de cruzeiros para consumidores, empresas e mercado. "A Anvisa, com o aumento de de casos de Covid-19, acabou entendendo ser mais segura a suspensão dos cruzeiros. Temos danos em várias vertentes. Danos para as agências de viagem, para as empresas de navio e para os consumidores. É um cenário de insegurança jurídica", analisa. Ouça:
Patrícia Vallim entrevista Carla Fregona - 07/01/2022

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