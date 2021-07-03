Entenda os impactos da MP que facilita abertura e gestão de empresas

No último dia 23 de julho, a Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória (MP) que pretende facilitar a abertura e a gestão de empresas no Brasil. O objetivo é Um dos objetivos é melhorar a posição do Brasil no Doing Business, um levantamento do Banco Mundial que mede a facilidade de fazer negócios em cada país. O Brasil ocupa a 124ª colocação entre 190 países avaliados, segundo o último relatório.