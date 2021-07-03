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Brasil entre os mais difíceis de fazer negócios

Entenda os impactos da MP que facilita abertura e gestão de empresas

O entrevistado é o superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 12:30

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 jul 2021 às 12:30
Medida provisória facilita abertura e gestão de empresas
Medida provisória facilita abertura e gestão de empresas Crédito: Freepik
No último dia 23 de julho, a Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória (MP) que pretende facilitar a abertura e a gestão de empresas no Brasil. O objetivo é Um dos objetivos é melhorar a posição do Brasil no Doing Business, um levantamento do Banco Mundial que mede a facilidade de fazer negócios em cada país. O Brasil ocupa a 124ª colocação entre 190 países avaliados, segundo o último relatório.
A norma já está em vigência e, para se tornar lei permanente, o Congresso Nacional precisa concluir sua votação até o dia 9 de agosto. O texto seguiu para o Senado. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae-ES), Pedro Rigo, analisa como a MP deve impactar no dia a dia das empresas. Ouça!
Fabio Botacin entrevista Pedro Rigo - 03/07/2021

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