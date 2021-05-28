Entenda os impactos da inclusão de mais quatro municípios capixabas na Sudene

O Senado aprovou, nesta quinta-feira (27), um projeto que inclui mais quatro municípios do Espírito Santo na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), além de 78 cidades de Minas Gerais. Caso receba sanção presidencial, o texto prevê que Itarana, Itaguaçu, Aracruz e Governado Lindenberg também façam parte da área da Sudene, que já beneficia outros 28 municípios capixabas.