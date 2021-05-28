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Aprovado pelo Senado

Entenda os impactos da inclusão de mais quatro municípios capixabas na Sudene

As explicações são do secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 17:30

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

28 mai 2021 às 17:30
Congresso Nacional, a sede da Câmara dos Deputados (côncava) e do Senado Federal (convexa)
Congresso Nacional, a sede da Câmara dos Deputados (côncava) e do Senado Federal (convexa) Crédito: Leonardo Sá/Agência Senado
O Senado aprovou, nesta quinta-feira (27), um projeto que inclui mais quatro municípios do Espírito Santo na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), além de 78 cidades de Minas Gerais. Caso receba sanção presidencial, o texto prevê que Itarana, Itaguaçu, Aracruz e Governado Lindenberg também façam parte da área da Sudene, que já beneficia outros 28 municípios capixabas.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann, apontou que a aprovação do projeto vai propiciar o desenvolvimento regional, já que a Sudene permite incentivos como financiamentos com juros mais baixos e prazos mais alongados. Ouça a entrevista completa:
Fabio Botacin entrevista Tyago Hoffmann - 28/05/2021

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