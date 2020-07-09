Entenda os impactos ao consumidor da medida de socorro às aéreas

A situação das companhias aéreas é uma preocupação não só no Brasil, como ao redor do mundo Crédito: Tanathip Rattanatum/Pexels

A situação das companhias aéreas em meio à pandemia do novo coronavírus é um dos pontos de tensão na economia. O texto-base de medida provisória aprovada na Câmara dos Deputados, nesta semana, ampliou benefícios ao setor que pode impactar consumidores que já compraram ou pretender adquirir bilhetes, como a definição de prazo maior para remarcação de passagens. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a advogada especialista em Direitos do Consumidor e presidente Organização Internacional de Associações de Consumidores de Língua Portuguesa (Consumare), Maria Inês Dolci, alerta sobre a transparência das companhias nas política de troca ou de ressarcimento. Ouça a análise!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Maria Inês Dolci - 09-07-20

A advogada explica que os direitos do consumidor não podem ser colocados em segundo plano. Um dos pontos importantes é a conciliação, para que o consumidor possa também possa negociar novas possibilidades com as aéreas e ps destinos. "Tem que ser muito claro. Falta informação por parte de algumas companhias".

Segundo a edição da medida provisória, ela aponta, o direito ao reembolso e ao crédito/acomodação não depende do meio de pagamento (dinheiro, cartão ou milhas). Então, no socorro às aéreas, muitos aspectos são alterados e levantam pontos importantes na discussão dos direitos do consumidor. "Temos que prevenir a perda de direitos do consumidor", afirma Dolci.

ENTENDA A SITUAÇÃO DAS COMPANHIAS AÉREAS:

A situação das companhias aéreas, por conta da pandemia do novo coronavírus, é uma grande preocupação ao redor do mundo. A dívida global do setor deve superar 500 bilhões de dólares até o fim de 2020. Nos Estados Unidos, um montante de U$ 25 bilhões foi liberado para ajudar as empresas devido à queda no número de voos.

No Brasil, não é diferente. Durante a pandemia, houve uma redução drástica de voos e retirada de rotas do circuito. Na última segunda-feira (06), a Avianca Brasil declarou falência à Justiça de São Paulo e, nesta quinta-feira (09), a Latam Brasil entrou com o processo de recuperação judicial do grupo nos EUA. O governo federal quer, através de medida provisória, aliviar o caixa das empresas e tentar dar uma sobrevida financeira às operações.